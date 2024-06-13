Движение на Клязьминской улице в Москве перекрыто из-за подтопления

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Движение на Клязьминской улице в столице перекрыли из-за подтопления проезжей части, произошедшего из-за сверхсильных осадков.

В пресс-службе столичного департамента транспорта посоветовали москвичам выбирать альтернативные маршруты для объезда этого участка.

В департаменте также рассказали, что примерно в 13:40 на Клязьминской улице из-за сильных осадков автобус маршрута 672 попал под большое скопление воды на дороге. В результате пассажирам пришлось оперативно эвакуироваться из общественного транспорта, а водитель сработал в этой ситуации четко по инструкции.

Сейчас на месте происшествия задействованы городские службы, которые пытаются своевременно ликвидировать подтопление и эвакуировать автобус. При этом в сообщении отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ЦОДД порекомендовал москвичам пользоваться метро из-за дождя в городе. Также жителей столицы на личном транспорте попросили быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В ведомстве напомнили, что обстановку на дорогах в Москве контролируют Ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

Дождь в Москве продлится до конца дня 13 июня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 13–18 метров в секунду. До 00:00 14 июня в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

