"Фобос": грозовое ненастье в Москве близится к завершению

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грозы в Москве закончатся в ближайшее время. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

При этом в четверг, 13 июня, в столице сохранится дождливая погода, осадки местами будут сильными. Нагреву воздуха будут препятствовать ветры северных румбов с холодными порывами.

"Температура воздуха в столице – 21…23 градуса, по области – 19…24 градуса. Ветер северный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Между тем с 15 по 16 июня в Москве ожидается погода без осадков. В выходные в Московском регионе станет солнечно, температура будет выше нормы на 1–1,5 градуса. При этом в пятницу, 14 июня, в городе пройдут кратковременные дожди с температурой 21–23 градуса.

