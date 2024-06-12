Синоптик Тишковец: до 32 миллиметров осадков выпало в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За несколько часов среды, 12 июня, в московском регионе выпало до 32 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"Для Москвы месячная норма июня 77 миллиметра", – напомнил он в своем телеграм-канале.

С 15–16 до 18 часов на метеостанции ВДНХ и Балчуге выпало 9 миллиметров осадков, подчеркнул он. Больше всего осадков зафиксировали на западе Подмосковья, добавил Тишковец. Так, в Волоколамске выпало 15 миллиметров, в Красногорске – 18, а в Солнечногорске – 27.

Самым влажным местом оказался Можайск, где выявили 32 миллиметра осадков, заключил синоптик.

Вечером 12 июня Москву накрыл сильный дождь с ветром. Из-за непогоды в столичном Дептрансе посоветовали гражданам пересесть на метро. Также там посоветовали быть аккуратнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и следить за дорогой.

