Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 13 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в Москве в четверг, 13 июня. Местами по городу ожидается гроза, по области – град. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве опустится до 13 градусов, по области – до 11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за несколько часов среды, 12 июня, в московском регионе выпало до 32 миллиметров осадков.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что пик осадков в Москве придется на четверг, 13 июня, когда выпадет до четверти месячной нормы осадков.