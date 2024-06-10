Синоптик Вильфанд: вода на Черноморском побережье прогрелась до 22 градусов

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Температура воды на Черноморском побережье прогрелась до 22 градусов. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму нужно еще немного подождать, может быть, к концу второй декады будет уже такая же температура", – уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, на юге Европейской России наблюдается устойчивая жаркая погода. В Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму воздух прогрелся до 32–35 градусов. Однако на Черноморском побережье температура воздуха ниже – от 28 до 30 градусов.

Ранее Роспотребнадзор одобрил купание еще в четырех зонах отдыха в Москве. Таким образом, для купания стали пригодны семь зон отдыха: Головинские пруды, Тропарево, Черное озеро, Большой городской пруд, Мещерское, озеро Белое, пляж Динамо. В ведомстве уточнили, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.

