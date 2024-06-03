Аномальную жару до 37 градусов спрогнозировали на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномальная жара до 37 градусов прогнозируется на Кубани 5 июня. Об этом сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По информации синоптиков, жара будет ощущаться в северо-восточных районах Краснодарского края, включая Кущевский, Крыловский и Белоглинский. Как уточнили в ЦГМС, в самом Краснодаре столбики термометра поднимутся до 35 градусов. При этом на Черноморском побережье температура воздуха будет ниже – от 27 до 29 градусов.

Синоптики объяснили, что причиной жаркой погоды в первой половине недели на Кубани стал антициклон. В ЦГМС добавили, что Черное море прогрелось до 21 градуса, а Азовское – до 22 градусов.

Ранее стало известно, что море в Сочи прогреется до комфортной температуры для купания лишь в июле из-за дождей и недостаточной температуры воздуха. Как утверждают синоптики, быстро прогреться море не успеет, так как в регионе ожидаются дожди, а температура воздуха в ближайшие полмесяца будет в районе 24 градусов.

