Роспотребнадзор столицы разрешил купаться еще в четырех зонах отдыха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Роспотребнадзор разрешил горожанам купаться еще в четырех зонах отдыха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах:



Тропарево, ЮЗАО;

Большой городской пруд, ЗелАО;

Черное озеро, ЗелАО.

По данным на 5 июня, для купания пригодны семь зон отдыха: Головинские пруды, САО; Тропарево, ЮЗАО; Черное озеро, ЗелАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; озеро Белое, ВАО; пляж Динамо, САО.

В ведомстве уточнили, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура в некоторых водоемах Москвы и Московской области достигла 23 градусов тепла. При этом среднее значение температуры воды поднялось до 21–22 градусов.

