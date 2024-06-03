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03 июня, 12:55

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Синоптик Вильфанд: некоторые водоемы в Московском регионе прогрелись до 23 градусов

Некоторые водоемы в Московском регионе прогрелись до 23 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в некоторых водоемах Москвы и Подмосковья достигла 23 градусов, при этом среднее значений воды поднялось до 21–22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

По словам синоптика, теперь в воде могут купаться дети. Однако кратковременные дожди на этой неделе могут привести к небольшому понижению температуры воды, но на купальный сезон это не повлияет.

Вильфанд подчеркнул, что после осадков солнце продолжит прогревать водоемы, при этом сильного похолодания не прогнозируется.

Купальный сезон в центральной части России открылся 29 мая. По указу Роспотребнадзора в Москве купаться можно в трех зонах отдыха – Тропареве, Большом городском пруду и Черном озере в Зеленограде.

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