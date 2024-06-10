Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве 11 и 12 июня, сообщает столичный комплекс горхозяйства в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что за ближайшие двое суток в Москве может выпасть более 80% месячной нормы осадков. В связи с непогодой аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Кроме того, в столице принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Более того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

В комплексе городского хозяйства граждан призвали по возможности воздержаться от пребывания на улице. Водителям рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в МЧС предупредили о сильном дожде в Москве с 22:00 10 июня до 10:00 11 июня. В это время не исключены град, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Граждан призвали быть внимательными и осторожными на улице, не оставлять детей без присмотра и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.