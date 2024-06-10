Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День России

Фото: Агенство "Москва"/Ярослав Чингаев

В День России, 12 июня, в Москве установится облачная погода без прояснений, которая будет сопровождаться грозой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает "Вечерняя Москва".

Метеоролог отметил, что уже в начале недели на территории столичного региона будет наблюдаться облачная погода с небольшими прояснениями. Он связал это с активной циклонической деятельностью, которая будет происходить в центральной части страны.

"Здесь возникнут конвективные процессы (перенос воздушных масс от поверхности земли в более высокие слои, когда формируются облака, конденсируется пар и выпадают осадки. – Прим. ред.). Одновременно с этим пройдет хорошо выраженный фронтальный раздел, поэтому в ночь на вторник, 11 июня, прогнозируется кратковременный дождь, а днем местами сильный, с грозой в отдельных районах", – отметил Вильфанд.

Кроме того, специалист обратил внимание, что с началом дождя усилится ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. При этом в регионе не похолодает, подчеркнул он.

Так, в ночные часы минимальные показатели температуры воздуха в столице составят 15–17 градусов. Днем в городе потеплеет до 24–26 градусов. При этом в восточной части Московской области 11 июня прогнозируется до 30 градусов, заявил специалист.

При этом 12 июня в столице будет дождливым днем, отметил Вильфанд. Ночью воздух прогреется до 19–21 градуса. Такая ночная температура близка к субтропической, подчеркнул он. Днем потеплеет до 23–28 градусов.

По его словам, в День России дождь будет идти в Москве на протяжении всего дня с разной силой. Эксперт также не исключил град и усиление порывов ветра до 17 метров секунду.

В ночь на четверг, 13 июня, дождь не прекратится, уточнил специалист. В связи с этим велика вероятность, что в течение трех дней в столичном регионе выпадет 40–70 миллиметров осадков, что составляет 50–90% месячной нормы.

Ранее в главном управлении МЧС по Москве предупредили, что в понедельник, 10 июня, в столице ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в городе до 21:00. Представители ведомства обратились к москвичам с просьбой обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя и ветра под деревьями.

