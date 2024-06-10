Магнитная буря накроет Землю вечером 10 июня

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Вечером 10 июня на Земле ожидается магнитная буря с постепенным усилением до среднего уровня. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По прогнозу специалистов, пик магнитной бури придется на полночь. После этого она пойдет на спад. До "зеленого" уровня магнитная буря успокоится только к полудню 11 июня.

До этого на Земле фиксировалось возмущение магнитного поля из-за выброса корональной массы на Солнце. Оно было выявлено в конце суток 30 мая. При этом степень возмущенности магнитного поля Земли тогда не достигла даже уровня G1, который считается слабым.

Ранее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса мощности Х. Ее продолжительность составила 36 минут. Зачастую подобные вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы.

