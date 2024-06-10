Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ЦОДД призвали москвичей пересесть на метро в связи с погодными условиями. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение 10 июня в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

В данный момент интенсивное движение транспорта зафиксировано на Ленинградском шоссе в районе МКАД, на МКАД в районе Варшавского и Бесединского шоссе. Во второй половине дня могут возникнуть локальные затруднения в центре города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

По информации Дептранса, на движение также могут повлиять погода, ремонт дороги и мелкие аварии. Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее в столичном главке МЧС РФ предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Москве 10 июня до 21:00. Автомобилистам рекомендовали быть осторожными на дороге, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.