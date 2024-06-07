Синоптик Позднякова: около 59 мм осадков выпало в Москве 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 6 июня, в городе выпало около 59 миллиметров осадков, что стало рекордом для этого дня. До этого он составлял 58,2 миллиметра в 1991 году, сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"То, что касается остальных территорий, в среднем количество осадков по Москве составило за сутки где-то 15–16 миллиметров", – сказала синоптик.

Как уточнила метеоролог, 7 июня ожидаются дожди, активизируется холодный атмосферный фронт, поэтому осадки могут быть местами сильные. Также Позднякова не исключила, что на метеостанции ВДНХ зафиксируют месячную норму.

"Первая неделя июня выдалась у нас довольно дождливой, напряженной и в смысле осадков, и в смысле грозовой деятельности", – добавила она.

Ранее в МЧС Москвы предупредили о сильном дожде и грозе 7 июня. На город может обрушиться до 20 миллиметров осадков. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Также возможен град.

При этом Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за возможной грозы. Предупреждение будет действовать до 00:00 8 июня. До 01:00 8 июня местами прогнозируется град, из-за которого также введен желтый уровень опасности.

