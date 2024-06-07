Синоптик Шувалов: ближайшие выходные в Москве будут без дождей и жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ближайшие выходные в Москве, 8 и 9 июня, ожидаются без дождей и аномальной жары. Пик самых сильных осадков пройден, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

Как отметил синоптик, погода в городе начнет успокаиваться и будет менее дождливой.

"В субботу и воскресенье официальный прогноз – преимущественно без осадков. Локально возможны кратковременные (дожди. – Прим. ред.). При этом теплая погода сохранится. Ожидается 23–25 градусов тепла", – сказал метеоролог.

Он подчеркнул, что атмосферное давление сохранится в климатической норме. Однако, по словам Шувалова, ветер прогнозируется только при наличии грозы, возможные порывы могут достичь 15 метров в секунду.

6 июня в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Их количество составило 59 миллиметров. При этом учитывался и объем тех ливней, которые прошли в Москве вечером 5 июня.

В связи с ливнями на улицы Москвы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты открывали водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды.

На фоне непогоды Дептранс просил москвичей пересесть на метро, а департамент торговли и услуг Москвы призывал столичных рестораторов временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты.

