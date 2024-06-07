07 июня, 06:14Общество
Переменная облачность с грозой прогнозируется в Москве 7 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Переменная облачность с кратковременным дождем и местами грозой ожидается в столице в пятницу, 7 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до отметки в 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.
Ранее сообщалось, что на улицы Москвы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" из-за непогоды.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура до 28 градусов и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в День России, 12 июня.
Гроза и дождь сохранятся в столице до 7 июня