Переменная облачность с грозой прогнозируется в Москве 7 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность с кратковременным дождем и местами грозой ожидается в столице в пятницу, 7 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до отметки в 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Ранее сообщалось, что на улицы Москвы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" из-за непогоды.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура до 28 градусов и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в День России, 12 июня.