Синоптик Леус: в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве к вечеру 6 июня выпало рекордное количество осадков. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что предварительные данные главной метеостанции столицы на ВДНХ свидетельствуют об обновлении суточного рекорда по количеству выпавших дождей.

Эксперт уточнил, что прошлый максимум составлял 58,2 миллиметра, а к настоящему времени в городе выпало уже 59 миллиметров. Леус уточнил, что при этом учитывался и объем тех ливней, которые прошли в Москве вечером 5 июня.

В свою очередь, глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал журналистам, что после непогоды в Москве и области прогнозируется затишье. Однако уже в начале следующей недели осадки могут возобновиться.

"На этом сейчас будет затишье, выйдет антициклон, но еще мы ждем достаточно хорошие осадки на следующей неделе – в понедельник и во вторник (10 и 11 июня. – Прим. ред.). Но они, конечно, несравнимы с ливнями, которые были вчера и сегодня (5 и 6 июня. – Прим. ред.). То есть выпадет существенно меньше, но какие-то осадки будут", – поделился специалист.

Ранее комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в течение нескольких часов 6 июня на территории некоторых районов столицы выпало более 40% месячной нормы осадков. При этом основной объем воды самостоятельно ушел в городскую ливневую сеть.