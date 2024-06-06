Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В связи с погодными условиями в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта. Об этом Дептранс столицы предупредил в своем телеграм-канале.

В департаменте уточнили, что некоторые маршруты могут оперативно подвергаться изменениям. В связи с этим пассажиров призвали сохранять внимательность и слушать объявления водителей.

Представители ведомства также обратились к москвичам с просьбой отказаться от поездок на автомобиле и предпочесть передвижение на метро.

В Москве 6 июня из-за ливней был объявлен оранжевый уровень опасности, который продлится до конца дня.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупреждал, что до конца дня в Москве может выпасть до 30 миллиметров осадков, что соответствует почти 40% месячной нормы.

Кроме того, департамент торговли и услуг столицы обратился к рестораторам города с призывом временно прекратить обслуживание гостей на улице. Их также попросили укрепить свои конструкции и закрыть зонты из-за непогоды.

На улицы города вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Они открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. Кроме того, в случае необходимости специалисты могут задействовать откачивающую технику.

