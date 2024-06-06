Столичных рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент торговли и услуг Москвы призвал столичных рестораторов временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно экстренному сообщению синоптиков, 6 июня с 13:00 и до конца дня в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду, а в отдельных районах – град.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков, что является почти 40% месячной нормы.

В свою очередь, ГУ МЧС России рекомендовало водителям снизить скорость на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров. Также не стоит парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам не следует укрываться под деревьями. Последним также посоветовали обходить шаткие конструкции.

До этого Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности 6 июня в Москве и области в связи с грозой, а также напомнил о сохраняющемся высоком уровне пожарной опасности – четвертый класс из пяти возможных.