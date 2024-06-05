Синоптик Позднякова: до плюс 26 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в Москве ожидается около 26 градусов тепла с переменной облачностью и практически без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, период грозовой дождевой деятельности останется за пятницей, 7 июня, в выходные дни дождей почти не будет. Ночи останутся теплыми, минимальная температура составит около 13–15 градусов.

Днем и в субботу, и в воскресенье будет 23–26 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше климатической нормы, уточнила специалист.

Ветер будет дуть умеренный. Как отметила Позднякова, такая погода вполне комфортна для отдыха на природе, около водоемов. Синоптик добавила, что вода за эти теплые дни прогрелась до плюс 18–19 градусов.

Позднякова предупредила, что на следующей неделе вновь вернется грозовая деятельность и дожди, которые будут лить в первую половину недели.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков. Синоптик предупредил, что четверг, 6 июня, будет одним из самых дождливых дней. Он также отметил, что есть вероятность мозаичного града диаметром 2–3 миллиметра. Ветер, по его словам, может усилиться до значений, которые характерны для шторма.

