Ученый Киселев: число погодных аномалий в РФ выросло в два раза с конца XX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С конца XX века число погодным аномалий в России увеличилось в два раза, это связано с антропогенным фактором. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге, климатолог Андрей Киселев.

Ученый пояснил, что при составлении статистики учитываются два фактора – спонтанный и закономерный. При этом речь идет о разных аномалиях, учитывая засухи, ливни, сходы лавин, волны тепла и другие.

"Речь идет о тех случаях, которые нанесли заметный ущерб либо людям, либо экономике, либо тому и другому вместе. Поэтому такая тенденция, конечно, существует. Но каждое отдельное событие – это локальное явление, которое больше связано с какими-то местными особенностями", – сказал Киселев.

Эксперт также отметил, что, несмотря на возможность разогнать тучи перед парадом на Красной площади, люди все еще не могут полноценно управлять погодой. Возможность изменить погоду на короткий срок является очень локальной и требует затрат, заключил он.

До 18:00 31 мая в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Однако уже в начале следующей недели температура воздуха в столице опустится. Пожароопасную ситуацию в городе смягчат небольшие осадки.

