Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве в связи с жаркой погодой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, предупреждение действует до 18:00 31 мая. Оранжевый уровень опасности является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее столичный главк МЧС РФ распространил предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Специалисты призвали жителей быть внимательными и осторожными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше жидкости.

Также в комплексе городского хозяйства Москвы дали рекомендации, как облегчить жару для домашних животных. Владельцам посоветовали во время длительной поездки делать небольшие остановки для прогулки, давать питомцам больше воды, а также следить за свежестью корма, поскольку в жару он быстрее портится.