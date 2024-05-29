Сильная жара ожидается в Москве с 29 по 31 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главное управление МЧС РФ по Москве распространило штормовое предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка министерства.

Сотрудники МЧС порекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

В министерстве напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности. Также важно исключить обращение с открытым огнем. При необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия столичного МЧС 8 (495) 637-22-22.

До этого Гидрометцентр РФ рассказал, что в Московской области 29 мая прогнозируется жаркая погода от 25 до 30 градусов. При этом ожидается переменная облачность без осадков.

