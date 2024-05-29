Жара до 30 градусов ожидается в Москве 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая погода в пределах 28–30 градусов ожидается в Москве 29 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Московской области прогнозируется от 25 до 30 градусов. При этом будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается слабый.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей, что длительное пребывание на улице нежелательно из-за установившейся в городе жары. Горожанам напомнили, что солнце сохраняет максимальную активность с 11:00 до 17:00. В этот период эксперты посоветовали находиться в тени.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

