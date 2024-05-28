Синоптик Позднякова: календарное лето в Москве начнется с жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха 1 и 2 июня в Москве будет выше нормы на 4–5 градусов. Это говорит о том, что календарное лето начнется с жаркой погоды, заявила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в эти дни температура в ночные часы в Москве составит от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. Днем в городе будет 26–28 градусов тепла, в области – 23–28 градусов. Также эксперт предупредила, что к выходным усилится ветер.

Позднякова отметила, что ночью становится теплее. В Москве – это порядка 13–15 градусов, в центре температура даже выше на пару градусов. Днем 29 мая температура воздуха будет от 27 до 29 градусов, такая же погода будет и на следующий день, указала синоптик.

Однако 31 мая, продолжила Позднякова, погоду будет определять ложбина, которая приблизится с запада. С ее слов, жара сохранится, но местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 15–16 градусов, максимальная температура приблизится в отметке 30 градусов, добавила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что атмосферное давление в Москве 28 мая составит 752 миллиметра ртутного столба. Оно будет падать, но пока останется выше нормы, подчеркнул метеоролог.