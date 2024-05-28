Атмосферное давление будет выше нормы в Москве 28 мая

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Атмосферное давление в Москве во вторник, 28 мая, будет на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Оно будет падать, но пока останется выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Его слова приводит портал "Метеовести".

Он рассказал, что днем в столице ожидается 25–27 градусов тепла, по области – от 23 до 28 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого составит 2–7 метров в секунду. По словам синоптика, погоду в городе продолжит формировать северо-западная периферия антициклона, постепенно уходящего на юг. В связи с этим в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков, добавил Леус.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 31 мая в этом году может стать одним из самых теплых дней в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его информации, ночью 31 мая в столице будет 12–17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.