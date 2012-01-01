Синоптик Цыганков рассказал, что открыть купальный сезон в Москве можно будет с 30 мая

В столице прогнозируется аномально жаркое завершение весны. По словам синоптиков, не исключено, что столбики термометров достигнут 30-градусных значений. Из-за риска возникновения пожаров до 29 мая в городе действует желтый уровень погодный опасности. Рассказываем подробности, а также спрашиваем эксперта, когда москвичи смогут открыть купальный сезон.



Июльская погода в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Окончание весны в Москве может выдаться по-июльски жарким. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, со вторника, 28 мая, в городе будут уверенно расти показания термометров. В этот день ожидается до 26...28.

"А со среды все – пошло-поехало настоящее лето. Ночная температура – 11...13, в центре Москвы – 17...19, а дневная – 28...30", – отметил синоптик.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Ночью в четверг в Москве – 14...16, а в центре города – 18...20, дневная температура – 28...30. Солнце будет безжалостно пропекать, его энергия колоссальная. Кроме этого, воздух будет поступать с юга, и сочетание этих факторов приведет к аномально высокой температуре.

В свою очередь, в пятницу, 31 мая, в дневные часы ожидается 26...31 градус, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Такой показатель, по его словам, близок к температурному рекорду для этого числа.

"Самая высокая температура в этот день была 31,7 в 2007 году. По статистике, так тепло весна прощается в Москве в среднем только 1 раз в 15 лет, а 31 мая 2024 года может войти в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ", – подчеркнул синоптик.

Из-за риска возникновения пожаров Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продолжит действовать до 21:00 29 мая.



Охладить жар в водоеме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода в столице сохранится и в первые выходные лета. В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, прогнозируется 25...29 градусов, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что в 21-м веке летний сезон в регионе достаточно часто стартовал с заморозков. "Но нынешнее начало лета будет очень жарким. Не начало июня, a первая половина июля по температуре прогнозируется в начале лета", – говорит синоптик.

Благодаря жаркой погоде открыть купальный сезон в столице можно будет уже в конце мая. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Люди, которые занимаются моржеванием, уже залезают в водоемы. Но большинство купаются при температуре воды 19 градусов. Думаю, что начиная с 30 мая она уже прогреется до этих значений. И можно будет купаться.

Сам же предстоящий июнь в городе по температуре, вероятно, будет выше климатической нормы, рассказал в интервью Москве 24 ведущий специалист ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"Я так думаю, что все же июнь в Москве стоит ожидать явно выше климатической нормы. По нормам средняя температура воздуха в июне в столице составляет 17,8 градуса", – пояснил эксперт.



Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что ультрафиолетовый индекс в городе в последние майские дни составит 4–6 единиц. Москвичам посоветовали избегать пребывания на открытом солнце с 11:00 до 14:00. Кроме того, рекомендуется надевать головные уборы, а также использовать защитную одежду и крема.

