Эндокринолог рассказал, сколько воды нужно пить в жару пожилым людям

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Врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, сколько воды в день следует пить пожилым людям в жаркую погоду, сообщает "Газета.ру".
Специалист отметил, что риск обезвоживания у пенсионеров заметно выше, чем у молодежи или людей среднего возраста. По его словам, чем старше человек, тем меньше его чувствительность к жажде.
Благотворительная организация поддержки пожилых людей Великобритании Age UK рекомендует выпивать 6–8 чашек по 200 миллилитров воды в день, сообщил Потешкин.
"Чтобы не считать рекомендуемые 6–8 чашек, пожилым людям можно просто пить жидкости на 2 чашки в день больше, чем хочется", – посоветовал он.
Врач предупредил, что обезвоживание чревато последствиями проблемами с памятью, концентрацией, замедленной реакцией, слабостью, запором.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала людям старше 60 лет не появляться на солнце c 11:00 до 17:00, одеваться, выбирая хлопчатобумажные и льняные ткани, а также носить головные уборы. Кроме того, специалист порекомендовала скорректировать рацион. В частности, отдать предпочтение овощам, фруктам и кисломолочным продуктам.
Романенко тоже акцентировала внимание на соблюдении питьевого режима. По словам врача, обычно норма потребления воды составляет 20–30 миллилитров на килограмм веса. Но в жаркое время года количество выпитой жидкости должно быть увеличено.
"Доктор 24": "минеральная вода"
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