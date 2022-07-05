Врач предупредила о риске инфаркта при употреблении алкоголя в жару

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Несколько рюмок алкоголя в жару могут спровоцировать инфаркт, инсульт, тромбоэмболию или тромбоз сосудов конечностей, рассказала врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской районной больницы Минздрава Московской области Екатерина Корчемкина.

Врач пояснила, что кровь становится гуще из-за высушивания клеток. Обычно человек ощущает жар, у него усиливается потоотделение, а также увеличивается риск теплового удара. Специалист отметила, что важно в жару не допустить обезвоживания организма.

"Он (алкоголь. – Прим. ред.) также способен сжигать нервные клетки и нервные окончания. Изначально это может ощущаться как онемения в некоторых частях тела, но со временем сильно нарушается координация движений. Чем дольше и больше человек употребляет спиртное, тем больше поражаются клетки головного мозга, как следствие замедляются мыслительные процессы", – добавила Корчемкина, слова которой приводит Агентство "Москва".

По словам специалиста, спиртное особенно опасно для детей, подростков и женщин, а также людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, крови, сахарным диабетом, иммунодефицитом и онкологией. Это связано с тем, что организм уже ослаблен, алкоголь его только разрушает.

Главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев рассказал, что пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций.

