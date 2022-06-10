Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

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Пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций, рассказал Ura.ru главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев.
По его словам, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода. Алкоголь сначала вызывает расслабление сосудов, а потом их спазм, отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
"Учитывая, что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом", – пояснила специалист.
Макиша призвала отказаться от алкоголя в жару и людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы, поскольку спиртное будет увеличивать выработку ферментов, повышая давление в протоках и увеличивая риск развития панкреатита.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что в жару лучше употреблять белое сухое вино, разбавив его водой и добавив лимон.
Он отметил, что алкоголь наносит вред организму, оказывает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом белое сухое вино с лимоном в жару может утолить жажду, восполнить водный и солевой балансы.
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