Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

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Пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций, рассказал Ura.ru главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев.

По его словам, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода. Алкоголь сначала вызывает расслабление сосудов, а потом их спазм, отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Учитывая, что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом", – пояснила специалист.

Макиша призвала отказаться от алкоголя в жару и людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы, поскольку спиртное будет увеличивать выработку ферментов, повышая давление в протоках и увеличивая риск развития панкреатита.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что в жару лучше употреблять белое сухое вино, разбавив его водой и добавив лимон.

Он отметил, что алкоголь наносит вред организму, оказывает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом белое сухое вино с лимоном в жару может утолить жажду, восполнить водный и солевой балансы.

