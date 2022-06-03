Нарколог рассказал, какой алкоголь лучше выбрать в жару

Фото: depositphotos/dasha11

В жару лучше употреблять белое сухое вино, разбавив его водой и добавив лимон, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Он отметил, что алкоголь наносит вред организму, оказывает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом белое сухое вино с лимоном в жару может утолить жажду, восполнить водный и солевой балансы.

"Чем больше мы выпиваем алкоголя, тем больше вреда наносим своему организму. А что касается дополнительных различных составляющих – вина, пива, крепких напитков, – то наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино", – сказал Брюн РИА Новости.

Врач призвал все же отдать предпочтение безалкогольным напиткам, например воде или травяному чаю, поскольку нельзя говорить о пользе вина. Он также развеял миф о том, что холодный алкоголь менее вреден и медленнее всасывается.

"Это чисто органолептическое удовольствие – холодный напиток в жару воспринимается нашей ротовой полостью вкусовыми сосочками, как сейчас любят говорить в рекламе, как более приятным", – добавил специалист.

Ранее Евгений Брюн предупредил об опасности сочетания пляжного отдыха с алкоголем. По его словам, в жару происходит так называемая передозировка алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред.

