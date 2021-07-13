Ученые рассказали о полезных свойствах пива

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Ученые из Испании выяснили, что продолжительное употребление пива в умеренных количествах может положительно сказаться на здоровье. Об этом сообщает News.ru.
Употребление до одной бутылки пива в неделю способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а в случае с пожилыми людьми совсем небольшое количество этого алкогольного напитка может снизить риск переломов, так как присутствующие в нем вещества укрепляют кости и зубы, уточнили исследователи.
Также пенный напиток, по их словам, повышает уровень хорошего холестерина в организме и регулирует переработку плохого. Однако пить его в таком случае нужно не больше 50 граммов в день.
Кроме того, ученые заметили, что у мужчин, которые полностью отказались от спиртного, гораздо чаще возникают нарушения регуляции глюкозы, поэтому умеренное употребление пива может быть полезно, так как оно снижает риск развития диабета.
Данный отчет был составлен на основе исследований, проводившихся в период с 2007 по 2020 год, в рамках которых изучали влияние на здоровье пива с различным уровнем содержания алкоголя, в частности безалкогольного.
Ранее психиатр-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев рассказал, что пить пиво в жару так же вредно, как и другие алкогольные напитки, поскольку оно пагубно влияет на сердце и выводит из организма полезные вещества, необходимые для его работы.
"Городской стандарт": безалкогольное пиво
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