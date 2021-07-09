Эксперт раскрыл секреты правильного хранения алкоголя в квартире

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Крепкий алкоголь можно долгие годы хранить в обычном шкафу или буфете, это никак не повлияет на свойство напитка, рассказал сомелье Сергей Смолин.

По словам эксперта, сложнее ситуация с винами. По сравнению с крепким алкоголем, они являются более хрупкими напитками, поэтому резкие колебания температур окажут на них губительное влияние. Лучше всего для хранения вин подходит погреб, где поддерживается постоянная температура от 12 до 14 градусов по Цельсию и влажность воздуха около 60%.

"Если цель – многолетняя выдержка вина, то необходимо обеспечить бутылкам условия, максимально приближенные к указанным выше. Если нет погреба, то наиболее адекватная альтернатива – винный шкаф, то есть специальный винный холодильник", – приводит слова специалиста РИА Недвижимость.

Сомелье также рассказал, что бутылки с любым алкоголем не рекомендуется хранить в горизонтальном положении, поскольку контакт со спиртом негативно влияет на состояние пробки.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на товары, используемые для приготовления домашнего алкоголя. Самыми востребованными у российских покупателей оказались дистилляторы для виски и пивоваренное оборудование, за которые в среднем отдают от 6 тысяч до 11 тысяч рублей.

Также чаще стали приобретать специальные дрожжи и пищевые ароматизаторы, тратя на них 200–500 рублей. Среди других популярных категорий товаров – барный инвентарь, в числе которого мельницы для льда, соковыжималки для приготовления коктейлей, рюмки и бокалы, а также штопоры, барные ложки и шейкеры.