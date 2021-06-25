Назван алкогольный напиток, наиболее часто продающийся нелегально

Фото: depositphotos/nikitos1977

Росалкогольрегулирование в ходе контрольных мероприятий выяснило, что чаще всего в незаконном обороте находится крепкая алкогольная продукция, а именно водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

То же самое касается и пивных напитков. Для того чтобы решить проблему, на данный момент Росалкогольрегулирование совместно с министерством финансов прорабатывают вопрос введение реестра производителей пивоваренной продукции.

В пресс-службе добавили, что после принятия Федерального закона № 481 ведомство стало реже выявлять фармацевтическую субстанцию этилового спирта, которую используют для создания контрафактного алкоголя.

1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке пива, который продолжится до 31 августа 2022 года.

Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Предполагается, что это позволит бороться с поддельной продукцией на рынке.

