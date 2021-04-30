В России могут ввести минимальные цены на все виды спиртного

В России хотят ввести минимальные цены на все виды спиртного

Совет Федерации рекомендовал Минфину рассмотреть вопрос установления минимальных розничных цен на весь алкоголь. Это следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике, который имеется в распоряжении газеты "Известия".

В министерстве отметили, что для этого требуется внести поправки в договор о ЕЭАС – документ уже подготовлен, идут консультации с ФАС. В Евразийской экономической комиссии сообщили, что получили законопроект и обсуждают его с экспертами.

Опрошенные изданием специалисты считают, что реализация подобной инициативы позволит избавить рынок от контрафакта и обезопасить молодежь от злоупотребления алкоголем. Что касается работающих в отрасли предприятий, мелкие и средние производители положительно оценивают введение минимальных розничных цен, а крупнейшие корпорации выступают против.

В настоящее время существует регулирование цен на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС.

Представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что сейчас проходят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. В то же время он подчеркнул, что этот процесс не может быть быстрым.

В Союзе российских пивоваров отметили, что поддерживают идею регулировать минимальные цены и на некрепкий алкоголь, так как это способствует оздоровлению конкуренции в отрасли. В союзе предложили следующий вариант ценовой политики: 85 рублей за 1 литр кегового пива и пивных напитков, 110 рублей – за тарированное (стеклобутылка, алюминиевая банка), 90 рублей – за заводскую ПЭТ-упаковку.

С коллегами согласились представители винной отрасли. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович отметил, что минимальные розничные цены уже существуют для шампанского, было бы логично ввести ее и для остальной продукции. Он уверен, что подобный алгоритм следует привязать к себестоимости бутылки вина. Эта мера позволит вытеснить с рынка изготовителей, которые демпингуют за счет напитков сомнительного качества.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев не согласился с коллегами и подчеркнул, что минимальная розничная цена на пиво – одинаково вредная мера для бизнеса и государства. Первые больше не смогут покупать любимые бренды по доступной цене, а количество контрафакта на рынке только возрастет вместе с регуляторной нагрузкой на добросовестных производителей.

Из-за введения минимальных цен, вероятно, вырастет общий уровень цен на слабоалкогольную продукцию, что приведет к увеличению поступлений по налогу на прибыль и НДС, заявили эксперты.

При этом глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что распространение подобных цен на всю продукцию сделает систему универсальной и единообразной.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке пива, который продолжится до 31 августа 2022 года. Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.