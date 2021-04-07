В Госдуме предложили продавать алкоголь только в спецмагазинах

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Депутаты Госдумы намерены внести новые предложения в Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Одним из самых значимых и популярных предложений стала инициатива продавать алкогольную продукцию исключительно в специализированных магазинах. По мнению авторов поправок, это поможет борьбе с контрафактом и поспособствует снижению потребления алкоголя из-за меньшей его доступности.
"Чего глаз не видит, того душа не просит", – отметил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.
Также он рассказал, что основным направлением концепции станет борьба со снижением спроса на спиртное. По мнению зампреда, для этого необходимо сформировать в обществе культуру ответственного отношения к собственному здоровью и разработать стратегию здорового образа жизни горожан.
"Создание системы общественного здравоохранения, в которой здоровье человека – не только ответственность Минздрава и других государственных ведомств, а всего общества, в том числе корпоративная", – уточнил он.
Самыми глобальными направлениями стало повышение уровня жизни в стране, борьба с бедностью, развитие занятости населения и укрепление института семьи.
Кроме того, Говорин заявил о необходимости усовершенствовать процесс оказания наркологической помощи. В первую очередь, по его мнению, нужно смягчить ограничительные меры для пациентов, а также обязать частные учреждения здравоохранения передавать информацию о пациентах государству.
Однако такие изменения будет непросто осуществить из-за негосударственной наркологии. Многие врачи снимают похмельные состояния, абстиненцию и другие негативные последствия употребления алкоголя в частных клиниках или даже на дому из-за страха пациентов попасть на учет.
Ранее в Госдуме рассказали о планах по развитию антиалкогольной стратегии. Говорин напомнил, что в течение 9 лет в России реализовывалась политика по профилактике алкоголизма среди населения. Новый проект будет действовать до 2030 года.
Он отметил, что, несмотря на положительную динамику, требуется дальнейшее снижение потребления алкоголя.
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