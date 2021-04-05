В Госдуме рассказали о планах по развитию антиалкогольной стратегии

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В Госдуме готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.
Он напомнил, что в течение 9 лет в России реализовывалась политика по профилактике алкоголизма среди населения. Новый проект будет действовать до 2030 года.
"Существующие объемы алкоголя, который потребляется в России, в пересчете на душу населения хотя и немного снизились, но продолжают вызывать большую озабоченность у экспертов", – сказал Говорин.
Он отметил, что, несмотря на положительную динамику, требуется дальнейшее снижение потребления алкоголя.
Депутат уверен, что необходима просветительская деятельность, в ходе которой людям расскажут о вреде алкогольной продукции.
"Должно быть широкое информирование населения о вреде систематического потребления алкоголя, а также должна обязательно быть социальная реклама", – сказал эксперт.
Он заключил, что грамотная информационная политика поможет повысить у граждан культуру ответственного отношения к собственному здоровью.
Ранее обсуждался запрет продажи алкоголя покупателям с детьми. Авторы проекта не хотят, чтобы ребенок видел, как мама с папой покупают, например, шампанское к Новому году.
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