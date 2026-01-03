Собянин: еще пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять беспилотников уничтожено на подлете к Москве, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам главы города, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Украинские дроны попытались нанести удары по столице вечером в субботу, 3 января. В настоящее время на подлете к Москве сбиты 12 воздушных целей.

При этом в ночь на 3 января российские средства ПВО ликвидировали 22 вражеских БПЛА над регионами страны. Из них 12 нейтрализовали на Крымом, 6 – над Краснодарским краем, 2 – над Ростовской областью, еще по одному – над Адыгеей и Азовским морем.