Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 07:35

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией РФ за ночь

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большинство дронов – 12 БПЛА – сбили над Крымом. Кроме того, шесть беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, два – в Ростовской области, а также по одному – над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали село Хорлы в Херсонской области с помощью беспилотников. В результате погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно о старте приема документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика