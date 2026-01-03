Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией РФ за ночь

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большинство дронов – 12 БПЛА – сбили над Крымом. Кроме того, шесть беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, два – в Ростовской области, а также по одному – над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали село Хорлы в Херсонской области с помощью беспилотников. В результате погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно о старте приема документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.