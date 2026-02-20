В столице началась акция "Месяц добра" программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Городская программа лояльности "Миллион призов" представила благотворительную акцию "Месяц добра". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожанам, которые с 20 февраля по 5 апреля включительно направят баллы в благотворительные фонды, предоставят скидку на покупку сувенира из ограниченной пасхальной коллекции. Принять участие могут пользователи, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, а также дети от 6 до 13 лет включительно со стандартной учетной записью.

Среди партнеров программы – разные некоммерческие организации, в том числе фонды поддержки людей в трудных ситуациях и бездомных животных. Также есть и те, кто разрабатывает проекты по развитию адаптивного спорта и защите экологии.

Например, фонд "Жизнь как чудо" помогает детям и молодым людям с заболеваниями печени, "Онкологика" поддерживает пациентов с онкологией и их близких. Организация "Память поколений" занимается медицинской помощью ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, а фонд "МногоМама" заботится о многодетных семьях. Также среди партнеров программы есть и фонд "Народный фронт. Все для победы!", помогающий бойцам СВО, жителям новых и приграничных регионов.

Детские баллы можно направить на помощь животным. Например, в фонды "Динго", "Котодетки", "РусДог" и "Госпиталь дикой природы", который реабилитирует диких животных.

Кроме того, городские и детские баллы можно потратить на покупку медикаментов для больных людей, специальных книг для детей с нарушениями зрения, продуктовых наборов для малоимущих и помощь для питомцев, которые ищут нового хозяина.

Для участия в акции нужна авторизация на сайте ag-vmeste.ru через Mos ID. Там необходимо найти раздел "Благотворительность", где будет кнопка "Сделать пожертвование". Дети могут воспользоваться разделом на сайте "Миллион призов".

На открывшейся странице будут представлены карточки фондов, при нажатии на которые можно ввести количество баллов для перевода и оформить заказ. Они спишутся автоматически.

Полученная участниками скидка в 500 баллов автоматически применится при заказе сувенира из пасхальной коллекции, которую представят в апреле.

Ранее более 30 тысяч горожан посетили благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который прошел в рамках проекта "Зима в Москве". Главным событием фестиваля стала ярмарка с товарами ручной работы. Свою продукцию на ней представили более 20 НКО.

