25 февраля, 07:16

Политика
"Ростех": управляемый снаряд "Краснополь-М2" превзошел западные аналоги

Управляемый снаряд "Краснополь-М2" превзошел западные аналоги – "Ростех"

Фото: ТАСС/Илья Лазарев

Новейший управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь-М2" превзошел по точности западные корректируемые боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Снаряд произведен холдингом "Высокоточные системы". Выпуск "Краснополей" нарастили с начала спецоперации, их применение в разы сокращает расход обычных боеприпасов.

"Применение "Краснополей" увеличивает скорость цикла: обнаружение – целеуказание – выстрел – уход. А проходимость и подвижность "Мсты-С" позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволяет расчету выполнить боевую задачу за 2–3 минуты.

Ранее сообщалось, что холдинг поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов "Панцирь". В их число вошли боеприпасы ближнего перехвата. ЗУР ближнего захвата увеличивают боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет.

До этого российская армия получила первые системы "Зубр". Технологии предназначены для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.

