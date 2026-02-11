ВС РФ получили партию БМП-3 с дополнительной защитой

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в состав "Ростеха", поставил в Вооруженные силы России партию модернизированных БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Объем январской поставки на 40% превысил плановые показатели. Техника получила ряд доработок, повышающих ее эффективность и защищенность", – рассказали там.

Уточняется, что БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись главному заказчику до начала спецоперации на Украине. За последние 4 года в конструкцию техники внесли десятки изменений.

К ним относятся как комплекты дополнительной защиты, так и специальные приборы и аппаратура, которые повышают мобильность БМП и эффективность применения вооружения.

Ранее в Минобороны РФ поставили новейшие системы "Зубр". Они предназначены для защиты объектов инфраструктуры от БПЛА. Радиолокационные станции, входящие в состав систем, могут обнаруживать как крупные, так и небольшие воздушные цели.