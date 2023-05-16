Генерал рассказал о способности российских ЗРК уничтожать ракеты Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что российские комплексы ПВО способны уничтожить ракеты Storm Shadow, переданные Киеву, на всех этапах полета. Об этом сообщает НСН.

"Наши зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Панцирь" и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, "Панцирь" способен их уничтожить на конечном участке полета", – сказал он.

Бижев подчеркнул, что военные России постоянно проводят тренировки для эффективного противостояния любым вооружениям. По его словам, на полигонах отрабатываются все возможные средства, а полученный опыт будет передаваться подразделениям войск ПВО.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

До этого ВСУ выпустили по Луганской Народной Республике три подобные ракеты. В результате обстрела один человек погиб и 16 были ранены.

В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow