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В случае использования Киевом британских ракет большой дальности Storm Shadow следует нанести массированный ракетный удар по украинским западным границам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

По его словам, при этом необходимо применить тактическое оружие, чтобы перекрыть поставки вооружений.

"Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения", – призвал парламентарий.

Депутат считает, что стоит "остудить горячие головы", которые захотели посягнуть на Россию.

Ранее директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев сообщил, что украинские аэродромы не могут принимать иностранные самолеты из-за обслуживания. Он отметил, что британские ракеты адаптированы под применение западных самолетов, которые отсутствуют на Украине.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев счел решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным.

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