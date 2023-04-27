21:04Политика
В ООН выразили обеспокоенность в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В ООН выразили обеспокоенность в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном. С соответствующим заявлением выступил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак. Его слова приводит ТАСС.
"Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире, что касается и этого (случая. – Прим. ред.)", – прокомментировал он заявления британского оборонного ведомства по поводу поставок снарядов на Украину.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды. Британское министерство обороны не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение, добавил Хиппи.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил Лондон и тех, кто способен использовать боеприпасы с обедненным ураном, об ответственности за поставки данных снарядов.
Минобороны Британии сообщило, что передало Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном
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