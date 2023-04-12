15:58Политика
Лондон не уйдет от ответственности за поставки урановых снарядов Киеву – Захарова
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Заявления властей Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном представляют серьезную угрозу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления Британии о намерении, готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном – это действительно серьезная угроза, в том числе для народа Украины", – заявила дипломат на брифинге.
По словам Захаровой, в случае поставок британские власти не смогут уйти от ответственности за преступную деятельность.
О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Предполагалось, что вместе с поставками снарядов Украина получит от Британии танки Challenger 2.
Комментируя подобные заявления, Владимир Путин сообщил, что России есть чем ответить на урановые боеприпасы. По его словам, в арсенале вооруженных сил сотни тысяч подобных снарядов, однако пока они не используются.
Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!