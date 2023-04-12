Лондон не уйдет от ответственности за поставки урановых снарядов Киеву – Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заявления властей Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном представляют серьезную угрозу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления Британии о намерении, готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном – это действительно серьезная угроза, в том числе для народа Украины", – заявила дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, в случае поставок британские власти не смогут уйти от ответственности за преступную деятельность.

О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Предполагалось, что вместе с поставками снарядов Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Комментируя подобные заявления, Владимир Путин сообщил, что России есть чем ответить на урановые боеприпасы. По его словам, в арсенале вооруженных сил сотни тысяч подобных снарядов, однако пока они не используются.



Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ

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