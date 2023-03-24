Посол РФ исключил возможность отказа Британии от поставок Киеву снарядов с ураном

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания не откажется от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном в связи с устоявшейся военной практикой. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Нет таких весомых соображений, которые могли бы заставить их отказаться от устоявшейся военной практики", – сообщил российский посол.

Келин пояснил, что урановые снаряды могут применяться не только для "заправки" танков Challenger, но и немецких Leopard, что характеризует использование таких снарядов как стандартную практику НАТО.

Вместе с тем дипломат отметил, что отношение британцев к подобному заявлению властей оказалось двояким. После подобных слов правительству Соединенного Королевства будет трудно "сойти с этой тропы", считает Келин.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Также Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Комментируя эту новость, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Он также подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать соответствующим образом, если такие поставки произойдут.



Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ

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