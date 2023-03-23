Кадыров прокомментировал планы передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном и предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что в Великобритании "чуть ли не хвастаются" планами предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном и успели "успокоить всех" заявлениями о том, что это не радиоактивный уран. По его словам, в России, "дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше".

"О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву "у" не должны", – написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что стоит лишь раз продемонстрировать Западу на их территориях последствия, возникающие от уранового заражения и у западных стран отпадет желание рассуждать на эту тему.

Кадыров добавил, что Запад, ЕС и НАТО с каждым днем выступают с идеями, чтобы насолить России и "уложить побольше украинцев". Он подчеркивает, что для Запада весь остальной мир является людьми второго сорта и приводит в пример неразвитые страны, зависящие от России, которые становятся жертвами санкционной политики.

Ранее Кадыров объявил награду в 10 миллионов рублей за взятие живыми украинских военных, поджигавших Коран. Он назвал человека, который сжег Коран, трусом и добавил, что кара придет за ним в любой момент, где бы он ни находился.

21 марта замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву таких боеприпасов. По словам президента, данный шаг Лондона свидетельствует о том, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!