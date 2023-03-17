Кадыров объявил награду в 10 млн руб за взятие живыми поджигавших Коран украинских военных

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 миллионов рублей за взятие живыми украинских военных, поджигавших Коран.

"Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана", – написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Глава республики заявил, что за ликвидацию человека, который сжег Коран, будет объявлена награда в размере 5 миллионов рублей.

По словам Кадырова, у денежного вознаграждения нет срока годности, то есть деньги будут ждать до того момента, как военный ВСУ будет либо ликвидирован, либо предоставлен живым.

"И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, – деньги будут переданы в полном объеме", – заявил он.

Глава Чеченской Республики назвал человека, который сжег Коран, трусом. Также добавил, что кара придет за ним в любой момент, где бы он ни находился.

Накануне Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором военные ВСУ "безнаказанно глумятся над Священным Кораном", то есть сжигают его.

Ранее сообщалось, что 21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.



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