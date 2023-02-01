Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

В мире

Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана

Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана

Актеру Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение за непредумышленное убийство

Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного мужчину

Поселок Горловка дважды оказался под обстрелом с украинской стороны в ДНР

Российские военные полицейские предотвратили теракт в Запорожской области

Новости часа: электроснабжение попавшего под обстрел села в Брянской области восстановлено

"Московский патруль": в столице мужчина ограбил ТЦ и подрался с охранниками

"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть подпольных оружейников

"Московский патруль": дело "Билетной мафии" дошло до суда

"Московский патруль": в Подмосковье задержали охотников за дорогими автомобилями

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана. Причиной стали акции, которые прошли в Швеции и Дании. Лидер правоэкстремисткой партии Расмус Палудан дважды сжигал копии книги в Стокгольме и Копенгагене.

Также турецкие прокуроры заинтересовались политиком из Нидерландов Эдвином Ваген-свельдом, который разорвал Коран в Гааге. Расследование начато на основании сразу нескольких статей уголовного кодекса Турции. Они касаются ответственности за разжигание розни и вражды, попрание религиозных ценностей и публичное оскорбление веры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика