Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана. Причиной стали акции, которые прошли в Швеции и Дании. Лидер правоэкстремисткой партии Расмус Палудан дважды сжигал копии книги в Стокгольме и Копенгагене.

Также турецкие прокуроры заинтересовались политиком из Нидерландов Эдвином Ваген-свельдом, который разорвал Коран в Гааге. Расследование начато на основании сразу нескольких статей уголовного кодекса Турции. Они касаются ответственности за разжигание розни и вражды, попрание религиозных ценностей и публичное оскорбление веры.

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