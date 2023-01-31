Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующий документ, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в указ от 14 июня 2012 года. Они предусматривают принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действия желтого уровня террористической опасности в регионе. Губернатор напомнил местным жителям о необходимости сохранять бдительность. Он также призвал о любых подозрениях сообщать по номеру 112.

Также желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области. Высокий уровень опасности будет действовать на территории двух регионов до 4 февраля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!